Krishna murió el pasado domingo de un ataque al corazón luego de conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania habían contraído el coronavirus, publica el diario Indian Express.

Según relató a ese medio B. Vivek, su primo adorador de Trump se desplomó en su casa, ubicada en el estado de Telangana, tras pasar una mañana común y corriente.

“Cayó en una depresión después de enterarse de que Trump había contraído el coronavirus . No estaba comiendo bien”, dijo al rotativo indio Vivek, quien detalló que en el hospital les dijeron a él y otros familiares que Krishna falleció de un paro cardiaco.

De acuerdo con Indian Express, Bussa Krishna empezó a idolatrar a Donald Trump hace unos 4 años, después de que el mandatario estadounidense se le apareciera en un sueño.

El indio vestía casi todo los días camisetas con la cara de Trump. Incluso, puso una estatua del líder norteamericano de casi 2 metros de alto en su casa, detalla ese diario.

Bussa Krishna, a farmer in south India, was fasting for Trump’s recovery. https://t.co/6DYNytlyKs

— VICE India (@viceindia) October 13, 2020