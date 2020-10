Aunque en un principio funcionaron para frenar la expansión del virus, el funcionario manifestó en una entrevista con The Spectator que los confinamientos obligatorios han generado alrededor del mundo más pobreza de la esperada.

Nabarro, igualmente, afirmó en ese mismo medio que los índices de pobreza a nivel global incrementaron en los últimos meses debido al cierre de los diferentes países. Según el médico inglés, los confinamientos tuvieron un fuerte impacto económico en las naciones más pequeñas.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que varios gobiernos, principalmente en el Viejo Continente, han decretado nuevas medidas restrictivas para frenar una posible segunda ola de contagios.

Este lunes, por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus (director general de la Organización Mundial de la Salud) advirtió que la inmunidad colectiva no es una opción efectiva para combatir el COVID-19.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020