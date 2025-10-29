El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, pocos minutos antes de reunirse cara a cara con su par chino, Xi Jinping, con el objetivo de buscar una tregua en la prolongada guerra comercial entre ambos países.

El encuentro entre los mandatarios fue el primero frente a frente desde 2019 y se desarrolló en Busan, Corea del Sur, según reportes de la prensa estatal china, según recogió AFP.

Ambos líderes se estrecharon las manos al inicio de la reunión, y Trump calificó a Xi como “un negociador muy duro”. Por su parte, el mandatario chino le expresó al magnate estadounidense que era “un placer verlo” y enfatizó que Estados Unidos y China deben ser socios y amigos.

En un movimiento inesperado, Trump comunicó menos de una hora antes del encuentro, a través de su plataforma Truth Social, que “instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar” las armas nucleares del país “en igualdad de condiciones”.

Rusia probó arma con capacidad nuclear

Su homólogo ruso, Vladimir Putin, había declarado la víspera que Moscú probó con éxito un dron submarino con capacidad y propulsión nuclear, desafiando las advertencias de Washington.

El jefe de Estado estadounidense agregó que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un “distante tercer lugar” detrás de Estados Unidos y Rusia, “pero que en cinco años estará a la par”.

Se alistan acuerdos entre Donald Trump y Xi Jinping

Se prevé que Trump y Xi busquen con su encuentro evitar una nueva escalada en la disputa comercial, que durante meses ha sacudido los mercados internacionales y afectado las cadenas de suministro.

Ambos mandatarios coincidieron en Corea del Sur para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se desarrollará hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

“Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (…). Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo”, añadió el presidente estadounidense.

Desde Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se mostró más prudente y afirmó que Xi y Trump mantendrán “una comunicación profunda” sobre “temas estratégicos”.

“Estamos dispuestos a colaborar con la parte estadounidense para garantizar que esta reunión dé resultados positivos, proporcione nuevas orientaciones e impulse el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos”, aseguró el portavoz de la cartera, Guo Jiakun.

Trump indicó que el acuerdo incluiría una reducción del 20% en los aranceles aplicados a los productos chinos relacionados con el fentanilo, un poderoso opioide que ha causado la muerte de decenas de miles de estadounidenses.

