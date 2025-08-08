La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado a la calma, descartando la existencia de un conflicto grave entre ambos países. La declaración surge como respuesta a las acusaciones del presidente colombiano.

Gustavo Petro, en su discurso de este 7 de agosto, señaló a Perú de apropiarse de territorio colombiano en la Amazonía y cuestionó la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto.

“Es lamentable que se estén dando estas declaraciones. No hay un asunto mayor que tratar. Instamos a los peruanos a mantener la tranquilidad frente a esta situación”, afirmó Boluarte en un discurso transmitido por el Canal N

La mandataria señaló estar sorprendida y apenada por las declaraciones del presidente Petro, ya que Perú siempre ha buscado fortalecer las relaciones bilaterales y promover la integración regional.

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte reafirmó la soberanía del Perú sobre Santa Rosa de Loreto y pidió mantener la calma: “Es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/u6h9V0HeDr — Canal N (@canalN_) August 8, 2025

¿Qué pasará con las relaciones con Perú luego de declaraciones de Gustavo Petro?

El gobierno peruano, en respuesta a estas declaraciones, emitió una nota de protesta formal en la que exige respeto a los acuerdos internacionales y a la soberanía nacional. No descarta, sin embargo, la disposición al diálogo y la cooperación con Colombia.

En este panorama, la presidenta peruana reitera que su país busca tender una mano a Colombia para fortalecer los lazos y continuar la colaboración. Por tanto, desestima las declaraciones de Petro y asegura que no existe un conflicto serio entre ambas naciones.

Las controversias causadas por las declaraciones y los desacuerdos limítrofes menores, como el caso del distrito de Santa Rosa, son situaciones que el gobierno peruano busca resolver sin deteriorar la relación con el país vecino.

“Pese a las tensiones que se han generado, estamos comprometidos con la diplomacia y la cooperación con Colombia. No vamos a permitir que diferencias menores afecten nuestra relación”, enfatizó la presidenta Boluarte.

En una declaración de Estado, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, ni sus autoridades, que consideran impuestas de facto #VocesySonidos pic.twitter.com/BDhRd9q28r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2025

