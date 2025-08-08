Escrito por:  Redacción Mundo
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado a la calma, descartando la existencia de un conflicto grave entre ambos países. La declaración surge como respuesta a las acusaciones del presidente colombiano.

Gustavo Petro, en su discurso de este 7 de agosto, señaló a Perú de apropiarse de territorio colombiano en la Amazonía y cuestionó la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto.

“Es lamentable que se estén dando estas declaraciones. No hay un asunto mayor que tratar. Instamos a los peruanos a mantener la tranquilidad frente a esta situación”, afirmó Boluarte en un discurso transmitido por el Canal N

La mandataria señaló estar sorprendida y apenada por las declaraciones del presidente Petro, ya que Perú siempre ha buscado fortalecer las relaciones bilaterales y promover la integración regional.

¿Qué pasará con las relaciones con Perú luego de declaraciones de Gustavo Petro?

El gobierno peruano, en respuesta a estas declaraciones, emitió una nota de protesta formal en la que exige respeto a los acuerdos internacionales y a la soberanía nacional. No descarta, sin embargo, la disposición al diálogo y la cooperación con Colombia.

En este panorama, la presidenta peruana reitera que su país busca tender una mano a Colombia para fortalecer los lazos y continuar la colaboración. Por tanto, desestima las declaraciones de Petro y asegura que no existe un conflicto serio entre ambas naciones.

Las controversias causadas por las declaraciones y los desacuerdos limítrofes menores, como el caso del distrito de Santa Rosa, son situaciones que el gobierno peruano busca resolver sin deteriorar la relación con el país vecino.

“Pese a las tensiones que se han generado, estamos comprometidos con la diplomacia y la cooperación con Colombia. No vamos a permitir que diferencias menores afecten nuestra relación”, enfatizó la presidenta Boluarte.

