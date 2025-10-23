El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles 22 de octubre que Venezuela cuenta con un arsenal de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de origen ruso, los cuales, según él, están destinados a proteger la soberanía nacional ante una posible amenaza militar de Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz origen de las lanchas que bombardea gobierno de Trump: ¿de quiénes son?

El anuncio se produce luego de que Washington desplegara una flota en el Caribe, conformada por destructores, un submarino y embarcaciones con fuerzas especiales. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo ataques sin precedentes contra embarcaciones que calificó como “lanchas narcoterroristas” procedentes del territorio venezolano.

Maduro calificó dichas acciones como un acto de asedio y una maniobra para propiciar su derrocamiento, durante una transmisión televisiva, y acompañado por el alto mando militar de Venezuela.

Lee También

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz”, indicó Maduro.

¿Qué son los misiles Igla-S con los que contaría Nicolás Maduro?

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aeronaves, helicópteros y drones a baja altitud. Este tipo de misil, una vez disparado, no puede recargarse, por lo que se considera de uso único.

Según Maduro, estos equipos ya han sido utilizados en ejercicios militares realizados en respuesta al despliegue estadounidense. El mandatario también destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con sistemas de simulación avanzada, los cuales permiten entrenar a miles de operadores de los Igla-S en condiciones que mejoran su precisión.

“Están en puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo”, añadió.

Por su parte, Donald Trump advirtió que su gobierno planea extender los ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra, asegurando: “Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”.

Ante este contexto, Maduro denunció que Venezuela enfrenta “la amenaza militar más letal” de su historia, en medio de un nuevo capítulo de tensiones con Estados Unidos.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.