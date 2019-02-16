La madre, que también goza de buena salud después del parto, dio a luz a seis niñas y un niño, informó Khaleej Times.
El padre de los recién nacidos, Youssef Fadl, dijo que él y su esposa no habían estado considerando tener más hijos y que ahora tienen a 10 niños que cuidar, detalló Standar Media.
Ese portal indicó, además, que se trataría del primer caso septillizos en la historia de Irak.
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En redes sociales, medios como Alroeya y Alrams difundieron algunos imágenes de los recién nacidos.
En una de las imágenes se ven a cuatro de los pequeños bebés acostados juntos en una cama. En otra, muestran a dos de los niños poco después del nacimiento.
في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية
#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D
— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 12, 2019
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. " في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل. وقالت مواقع إخبارية محلية، وفق ما نقلت سبق إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة. وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث. وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة. ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
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