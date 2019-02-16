La madre, que también goza de buena salud después del parto, dio a luz a seis niñas y un niño, informó Khaleej Times.

El padre de los recién nacidos, Youssef Fadl, dijo que él y su esposa no habían estado considerando tener más hijos y que ahora tienen a 10 niños que cuidar, detalló Standar Media.

Ese portal indicó, además, que se trataría del primer caso septillizos en la historia de Irak.

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En redes sociales, medios como Alroeya y Alrams difundieron algunos imágenes de los recién nacidos.

En una de las imágenes se ven a cuatro de los pequeños bebés acostados juntos en una cama. En otra, muestran a dos de los niños poco después del nacimiento.

في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية

#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D

— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 12, 2019