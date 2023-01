La historia de la pareja de colombianos que vive en Estados Unidos ha conmovido a Colombia. A Paula Durán le descubrieron cáncer en el cerebro y en el estómago, los médicos le pronosticaron un mes de vida, y por eso buscan que sus familiares puedan viajar para tenerla cerca.

Luego de mucho luchar, los familiares de la paciente terminal acudieron este martes a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y recibieron la autorización de la visa humanitaria para viajar en los próximos días a California, donde se encuentra su hija junto a su esposo, Sergio Vega.

Como era de esperarse, la noticia emocionó de gran manera a los padres de la colombiana. Los abrazos y las lágrimas no faltaron y la emotiva celebración fue registrada en video.

Gloria Camargo, madre de Paula, celebró en diálogo con Noticias RCN que Estados Unidos les haya otorgado las visas humanitarias para visitar a su hija en este duro momento que enfrenta y contó detalles de la entrevista que les hicieron hoy.

Adicionalmente, la señora indicó que está recaudando los recursos para poder trasladarse hasta donde está su hija y desde ya se imagina cómo será el reencuentro.

“Yo le voy a decir que la amo, que esto es posible porque hay un Dios todopoderoso. No ha sido fácil, he tenido que recibir mucha ayuda espiritual. Me han llenado de mucho amor para mi hija y de fe en Dios, entonces yo siento que mi hija va a recibir gran parte de su recuperación estando yo ahí. Yo estoy de pie para darle todo mi amor y cuidado […]. Solo les puedo decir que mi hija se va a levantar de esa cama porque Dios sí existe”, comentó.