Una situación insólita y trágica se registró en Milán, Italia, cuando una mujer de 83 años perdió la vida al ser alcanzada por su vecino, quien se lanzó desde el cuarto piso de un edificio con la intención de quitarse la vida.

La víctima, identificada como Francesca Manno, atravesaba el patio del conjunto residencial después de salir a botar la basura, según relataron testigos. En ese momento, el hombre de 70 años cayó sobre ella desde una altura cercana a los 20 metros.

(Lea también: Gerente de un motel fue asesinado frente a su esposa y su hijo por un empleado)

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los intentos por reanimar a la mujer resultaron infructuosos y su muerte fue confirmada en el lugar.

Lee También

El vecino, quien sobrevivió a la caída, sufrió múltiples fracturas en las extremidades inferiores y permanece hospitalizado, aunque los médicos indicaron que su vida no está en riesgo. Las autoridades lo dejaron en libertad, pero bajo investigación, y le imputaron el cargo de homicidio involuntario.

Carabineros acudieron al lugar y reconstruyeron lo sucedido. En un inicio se creyó que podía tratarse de un doble intento de suicidio, sin embargo, la policía aclaró que no existía relación entre ambos más allá de la vecindad.

(Vea también: Asesinaron a Jorge Armando Tapias, el jefe de protección del alcalde de Arauca: sicario le disparó)

Cómo debe ser ayudada una persona con depresión

La escucha activa debe ser ofrecida sin juicios ni interrupciones.

Las emociones de la persona deben ser validadas, reconociendo su dolor sin minimizarlo.

El apoyo emocional debe ser brindado con paciencia y comprensión.

La soledad debe ser evitada mediante compañía constante y cercana.

Las expresiones ofensivas o estigmatizantes deben ser evitadas en la comunicación.

La búsqueda de ayuda profesional debe ser alentada, sugiriendo psicólogo o psiquiatra.

El seguimiento a los tratamientos médicos debe ser promovido con respeto y acompañamiento.

Los signos de riesgo de suicidio deben ser observados y la emergencia debe ser contactada si es necesario.

Las actividades saludables deben ser fomentadas, como ejercicio, descanso y buena alimentación.

El afecto y la empatía deben ser demostrados de manera constante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.