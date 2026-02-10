En medio de múltiples controversias a nivel internacional, la situación en Venezuela tuvo un nuevo capítulo por la situación de una de las personas de la oposición del régimen chavista.

Sigue a PULZO en Discover

Así fue como Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, sorprendió con una novedad sobre el reconocido opositor en medio de la gestión hecha por Estados Unidos después de su operación en Caracas.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, indicó.

Desde la cuenta personal en X (antes conocido como Twitter) de su progenitor, Ramón Guanipa explicó cómo está la realidad para el ex Gobernador de Zulia en Venezuela.

Lee También

“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, sentenció en un mensaje en el que dejó claro con su firma que es a su nombre.

Todavía no se conocen mayores detalles de un tema muy esperado en el panorama internacional, que ha estado bajo lupa de propios y extraños ya que es un cercano aliado de María Corina Machado.

Cabe recordar que el hijo de Guanipa informó a la opinión pública sobre el secuestro de su padre luego de que estuvo en libertad menos de 12 horas. El dirigente opositor venezolano volvió a prisión tras una breve excarcelación, que aprovechó para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

La fiscalía aseveró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le prohíbe hablar públicamente acerca de su caso.

La última aparición pública de Juan Carlos Guanipa fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la investidura de Nicolás Maduro, ahora en Estados Unidos luego del operativo en la capital venezolana.

El caso de este líder opositor está en la mira después de que el gobierno de Donald Trump ha ejercido presión en el régimen chavista para la liberación de los opositores que tiene en sus diferentes prisiones en Venezuela.

¿Quién es Juan Carlos Guanipa?

Juan Carlos Guanipa Villalobos es un abogado y político venezolano de amplia trayectoria, reconocido por ser una de las figuras prominentes de la oposición en el estado Zulia. Miembro militante del partido Primero Justicia, ha desempeñado roles clave en la estructura legislativa y regional del país.

Su carrera alcanzó una relevancia nacional significativa cuando fue elegido Gobernador del estado Zulia en las elecciones regionales de 2017. Sin embargo, en un acto de coherencia política, Guanipa se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que resultó en su inhabilitación y la posterior repetición de los comicios en su entidad.

Además de su liderazgo regional, Guanipa ocupó el cargo de Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela durante el periodo de 2020. Su labor se ha centrado en la defensa de la descentralización y la denuncia de las crisis de servicios públicos que afectan severamente al occidente venezolano.

A lo largo de los últimos años, mantuvo una postura crítica frente a la administración de Nicolás Maduro, lo que lo ha llevado a enfrentar persecución política y restricciones en su ejercicio público. A pesar de estos desafíos, continúa siendo un referente de movilización social y organización partidista dentro de la Plataforma Unitaria Democrática.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.