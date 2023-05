Jorge es el paje de honor más joven que tiene Carlos III en su coronación. Carlota y Luis deberían participar en la procesión después de la ceremonia.

En la sucesión, el siguiente es William, príncipe de gales, quien sucederá al recién coronado Carlos. Su hijo mayor, Jorge, es el tercero en la línea, y de ahí que su presencia en la ceremonia fuera especialmente simbólica.

En la Abadía de Westminster se le vio como el primero en portar la capa del nuevo monarca, en su costado derecho (a la izquierda, en la siguiente foto):

His Majesty King Charles III is about to enter Westminster Abbey for the #Coronation pic.twitter.com/wjRdYR8FTc

Allí se mantuvo hasta el ingreso (abajo a la izquierda):

Prince George of Wales carries the Robe of State of King Charles III at the #Coronation

The same robe was worn by King George VI pic.twitter.com/iBcygfuYsU

— Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023