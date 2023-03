Meses después de haber estrenado su documental en Netflix, y que el rey Carlos III los ‘expulsara’ de su casa de Londres; Meghan y Harry vuelven a llamar la atención por un detalle de su relación que reveló el mismo hijo menor del actual rey de Inglaterra y Lady Di.

Hace poco el príncipe y duque de Sussex visitó el programa estadounidense The Late Show With Stephen Colbert donde habló sobre su familia, su más reciente libro Spare, y compartió detalles inéditos de su matrimonio con la actriz estadounidense. En la charla, contó que contrario a lo que muchos podían pensar, su amor con su esposa no siempre fue color de rosa.

¿Harry y Meghan tienen problemas en su matrimonio?

Lo más sorprendente de sus declaraciones, es que el inicio de su amor no fue tan bueno como muchos imaginaban. En su más reciente documental Harry y Meghan, la pareja contó que su primer acercamiento fue a través de redes sociales, mucho después llegó la primera cita a ciegas en Londres, y desde entonces no se separaron.

Lo que pocos de sus fanáticos sabían es que sus diferencias culturales causó algunos malentendidos en su relación. Así lo contó el duque de Sussex en la entrevista, quien entre risas recordó las expresiones y frases que lo “metieron en problemas”.

“Tengo que tener mucho cuidado con estas preguntas, ya que los americanismos y los británicos son muy diferentes. Me metió a mi esposa y a mí en muchos problemas al comienzo de nuestra relación”, confesó sin dar detalles de qué palabras exactas lo confundieron al inicio con la madre de sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana.