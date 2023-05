El rey Carlos III y la reina consorte, Camila, salieron este sábado en procesión del Palacio de Buckingham, en Londres, hacia la Abadía de Westminster, donde el monarca será coronado en presencia de otros miembros de la realeza y miles de invitados.

(Vea también: 🔴 Coronación Rey Carlos III y Camila Parker EN VIVO)

A las 10:20, hora local, la carroza “Diamond Jubilee”, en la que viajan los reyes, avanzó por la avenida The Mall, que une el palacio y la plaza de Trafalgar, hacia la zona gubernamental, donde miles de personas se han congregado a ambos lados del bulevar.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

En un día ligeramente lluvioso en la capital británica, la carroza, tirada por seis caballos blancos, va acompañada por miembros de guardia real montada a caballo y otros guardias de a pie. El rey británico va con capa blanca mientras que la reina consorte también viste de blanco.

The National Anthem plays as the King’s Procession from Buckingham Palace to Westminster Abbey begins. There is a light drizzle of rain, but that isn’t enough to dampen the spirits.#Coronation pic.twitter.com/LOClwLnzpl — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Lee También

Al ritmo del sonido de tambores, la procesión avanza lentamente por la avenida The Mall, que une el palacio de Buckingham con la plaza de Trafalgar, hacia el templo anglicano.

The Diamond Jubilee State Coach weighs over three tons and is over three metres tall, which is taller than most coaches, so the Monarch can be seen.#Coronation pic.twitter.com/SERELhpmrK — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

La carroza de roble dispone de aire acondicionado y tiene suspensión hidráulica, es tirada por seis caballos y es escoltada por miembros de la guardia real.

(Lea después: Verónica Alcocer llegó de gancho del canciller Álvaro Leyva a la coronación de Carlos III)

A ambos lados de la avenida The Mall, que une el palacio de Buckingham, y Whitehall, zona gubernamental, hay miles de británicos y turistas extranjeros, portando banderas, gorras y pancartas.

The Diamond Jubilee State Coach is drawn by six Windsor Greys: Icon, Shadow, Milford Haven, Echo, Knightsbridge and Tyrone.#Coronation pic.twitter.com/H0hBDllTDL — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Algunos llevan varios días durmiendo frente a las vallas de seguridad instaladas por la policía a fin de asegurarse el mejor puesto para ver de cerca el evento de la coronación, que las fuerzas de seguridad han denominado “Operación Orbe Dorado”.

Más de 11.000 agentes participan en este impresionante dispositivo, calificado por las fuerzas del orden como el mayor despliegue de la historia de Londres, destinado a asegurar que el evento de la coronación, que será seguido por millones de personas en el país y en el extranjero, transcurra sin incidentes.

Foto de los atuendos del rey Carlos III y Camila para su coronación

Así son las primeras imágenes de los vestidos de los nuevos monarcas del Reino Unido:

Queen Camilla wears the Coronation necklace pic.twitter.com/qa9Wcdrj2R — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023

Al llegar a la Abadía de Westminster, donde tiene lugar la coronación, se vieron mucho mejor ambas vestimentas.

His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla prepare to process through Westminster Abbey for the #Coronation pic.twitter.com/M5rZg5QQyb — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023

Primero ingresó Camila:

Her Majesty Queen Camilla prepares to enter Westminster Abbey for the #Coronation pic.twitter.com/JfQZPUpGxH — Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023

Her Majesty The Queen enters Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/xV4EU8DYNY — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Y poco después lo hizo el rey:

King Charles III arrives at his Coronation#Coronation pic.twitter.com/E4E4bQPBlU — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Así se vio el atuendo real ya frente al altar de coronación: