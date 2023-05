Las cámaras de televisión captaron el momento en que Carlos III y Camila salieron de su residencia de Clarence House, sobre la avenida The Mail, hasta el cercano palacio, desde donde parte la solemne procesión hacia la abadía.

Los reyes aún prefieren vivir en Clarence House, la casa donde residía antiguamente la reina madre, Isabel, en vez del palacio de Buckingham, que está siendo sometido a labores de decoración.

(Vea también: Coronación del Rey Carlos III y Camila Parker EN VIVO: comienzan a llegar los invitados)

Carlos III y Camilia partirán del palacio en una de las carrozas, la ‘Diamong Jubilee’, hacia la zona gubernamental, donde miles de personas se han congregado a ambos lados del bulevar, hasta llegar al templo.

En un día nuboso en Londres, la carroza, tirada por seis caballos, irá acompañada por miembros de guardia real, con sus coloridos trajes rojos y bombines de oso.

Este fue el momento de su primera aparición, donde se pueden escuchar aplausos todavía aislados:

The King and Queen have left Clarence House for Buckingham Palace ahead of the Procession to Westminster Abbey.#Coronationpic.twitter.com/twIQhYLBT4

— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023