A casi tres semanas de la coronación del rey Carlos III y Camila Parker, se siguen revelando detalles del evento y en esta ocasión se conoció cuáles serán los medios de transporte que usarán los monarcas.

Considerando que hace 70 años no se realiza una ceremonia como esta y los tiempos han cambiado, hay mucha curiosidad sobre las diferencias que habrá con respecto a la modernidad o si se respetarán las tradiciones, como en el pasado.

Aunque se sabe que el rey Carlos III es bastante tradicionalista, para los recorridos que harán los nuevos monarcas se usará un carruaje para el traslado a la Abadía de Westminster y otro para el regreso al Palacio de Buckingham.

Además, uno será nuevo, moderno y otro, es una de las reliquias más preciadas para la realeza británica, según reportó France24.

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de la familia real, el primer carruaje que se encargará de llevar a Camila y Carlos hacia la Abadía es un vehículo diseñado con bastantes lujos, pues pese a qué luce como uno de los clásicos, tiene aire acondicionado y otras comodidades que en el pasado no existían.

Tal como declaró Sally Goodsir, curadora de la colección Real, en diálogo con el medio citado, el carruaje está tapizado en seda de la más alta calidad y está hecho con madera exclusiva tanto del Reino Unido como de otros países.

Por otro lado, el que los recogerá luego de recibir sus títulos, de manera oficial, es un carruaje construido en 1760 y es el segundo más viejo que tiene el país. Este vehículo a diferencia del anterior, nunca ha sido modificado, por lo que es incómodo.

