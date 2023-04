De acuerdo con la información dada por el Departamento de Bomberos, la bicicleta estaba cerca de la puerta principal de una residencia de dos alturas, en Queens, estaba conectada a una extensión eléctrica, cuando se incendió y el fuego se propagó rápidamente al piso de arriba evitando que pudieran salir.

We had a terrible tragedy here today. A fire started on the first floor in the vestibule. The cause of the fire was an e-bike – said Chief of Department Hodgens from the scene of a 2-alarm fire which killed two people in Queens this afternoon. Read more: https://t.co/xjdPl7NZFx pic.twitter.com/SWA2nEXskR

