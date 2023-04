El proceso comenzó cuando la compañía de máquinas de votación acusaba a la cadena de televisión de difundir falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020.

BREAKING: Dominion Voting Systems CEO John Poulos calls settlement with Fox News "historic," adding: "Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company… nothing can ever make up for that."

La cantidad es algo menos de la mitad de la indemnización que Dominion buscaba con la demanda que presentó en marzo de 2021 contra el canal conservador por sus denuncias falsas, en respaldo al expresidente Donald Trump (2017-2021).

"Lies have consequences. The truth does not know red or blue."

Dominion Voting Systems lawyer Justin Nelson celebrates Fox News' settlement of $787.5 million over its lies about Dominion in the wake of the 2020 election, sparing Fox News from a potentially damaging trial

