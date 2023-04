Donald Trump llegó a ‘La gran manzana’ en la tarde del lunes y desde que se bajó de su avión las cámaras lo han seguido. El también empresario se hospedó en su edificio y no ha salido. Solo lo hará cuando deba ir a la corte.

En esta transmisión se podrán seguir todos los detalles de lo que pasa sobre Donald Trump, quien comparecerá ante un juez colombiano que se llama Juan Merchán y que ha tenido mucho protagonismo recientemente.

Últimas noticias de Donald Trump y su comparecencia ante la justicia

Donald Trump comparece este martes ante un juez en Manhattan para escuchar los cargos por los que será procesado en el caso de un pago en negro para comprar el silencio de Stormy Daniels, en lo que será la primera imputación penal a un expresidente estadounidense.

Según sus abogados, el exmandatario se declarará no culpable, por lo que el caso se dirige hacia un juicio, en una fecha por determinar, que sin duda será uno de los más mediáticos en la historia del país. Estas son las últimas noticias e imágenes.

10:51 a.m 2023-04-04T10:51:02-05:00 ID: rfdwh Se espera que Donald Trump llegue en cualquier momento al tribunal de Nueva York Cientos de sus simpatizantes y periodistas lo esperan a la entrada. #NoticiaW | Gran expectativa en inmediaciones de tribunal con grupos pro y contra Donald Trump (@realDonaldTrump) Vía: @davidsgomez11 pic.twitter.com/CH3iyHWh2Q — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 4, 2023

9:51 a.m2023-04-04T09:51:30-05:00 ID: eafco Llegan más personas a apoyar a Trump Cada vez hay más personas afuera de la corte de Manhattan esperando al expresidente. #AHORA | NTN24 registra la llegada de la congresista Marjorie Taylor Green, la republicana que invitó a protestar contra la Fiscalía Distrital de Manhattan por la acusación contra Donald Trump https://t.co/ofwUoCuX3z pic.twitter.com/kO4iRkLq5z — NTN24 (@NTN24) April 4, 2023

A qué hora será la acusación de Donald Trump ante la justicia

El expresidente se entregará a las autoridades este martes 4 de abril a las 2:15 p. m. (hora de Manhattan). Sin embargo, la justicia puede tomarse hasta un año para que comience el juicio. Los expertos creen que los abogados van a buscar de postergar la decisión hasta después de las elecciones.

De qué es acusado Donald Trump en Estados Unidos

Los informes señalan que hay 34 cargos en contra del expresidente por falsificación de registros comerciales con la finalidad de pagar en silencio a Stormy Daniels.

Donald Trump podría ir a la cárcel

Por los cargos que procesan a Donald Trump podría haber hasta una sentencia de cuatro años de prisión, pero, más allá de lo mediático del caso, parece poco probable que pase un solo día tras las rejas.

¿Donald Trump será arrestado?

Aún hay dudas de si esto sucederá, aunque los abogados del expresidente dijeron que no. Según el mismo Trump, ponerle las esposas es solamente un espectáculo y aunque tuvieron que hacerlo cuando llegó a New York, no sucedió, razón por la que no se espera que suceda.

Acusación a Donald Trump en la corte de Manhattan

Aún no hay ni un adelanto sobre la acusación a Donald Trump y esta solo se sabrá hasta el momento en el que él comparezca frente al juez colombiano.

Qué pasará con Donald Trump hoy

El expresidente será fichado, se le tomarán las huellas dactilares, el ADN y otra información antes de que sea procesado formalmente. Es casi seguro que Trump será liberado de inmediato una vez sea procesado, básicamente porque bajo las nuevas reglas de libertad bajo fianza en Nueva York, que permiten que las personas acusadas de delitos menores o delitos graves no violentos sean liberadas bajo palabra sin derecho a fianza a menos que se considere que están en libertad bajo fianza.

Transmisión de Donald Trump en la corte hoy

El juez que supervisa el caso tomó la decisión de que ningún medio de comunicación podrá transmitir lo que pase en la corte. Lo que sí permitirán es que los fotógrafos entren antes que Trump, le tomen una foto entrando y cuando comience la lectura de cargos todos deberán salir.

Foto de Donald Trump en la corte de Manhattan hoy

Habrá imágenes del expresidente en la corte, pero lo que parece que no habrá es la típica foto del acusado con un número, conocida como foto policial. Aunque varios medios de comunicación la esperaban, parece poco probable que a Trump tenga una de estas. De hecho, se han hecho hasta memes de esto.