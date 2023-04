Este miércoles, la empresa SpaceX hizo oficial el lanzamiento del cohete más grande y potente de la historia. Todo ocurrió desde Starbase, en Boca Chica, Texas (EE. UU.), y los primeros momentos de vuelo fueron todo un éxito.

(Vea también: “Están siendo entrenados”: Elon Musk publicita su tecnología y critica a la competencia)

Sin embargo, no todo terminó como estaba planeado ya que segundos después de su despegue la nave comenzó a presentar problemas.

El cohete Starship, que fue creado por la compañía que dirige Elon Musk para viajes de turismo a la Luna y Marte, terminó explotando en su primer vuelo de prueba, según se logró apreciar en la transmisión en video que hizo la compañía del multimillonario estadounidense.

Starship Super Heavy has experienced an anomaly before stage separation! 💥 pic.twitter.com/MVw0bonkTi

El despegue enorme prototipo se dio a las 13:33 p.m., hora GMT, es decir a las 8:33 a. m. en Colombia, y se esperaba que a los tres minutos siguientes el propulsor se separara de la cápsula Starship. No obstante, esto no se produjo y el cohete explotó.

Acá, el vuelo completo:

Más allá de las pérdidas económicas que esto representa para la compañía, el lanzamiento quedó marcado como un momento histórico ya que fue el primer paso de la idea de llevar a la humanidad al espacio.

Según lo explicado por el propio Musk hace varias semanas, el vuelo de prueba tenía un 50 % de probabilidades de fracasar.

Lee También

“No estoy diciendo que llegue a órbita, pero estoy garantizando la emoción. ¡Así que no será aburrido!”, dijo en su momento el magnate.

Pero todo parece indicar que los experimentos no quedarán allí, pues el propio Elon Musk felicitó a su equipo y dijo que en los próximos meses se dará una nueva oportunidad.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023