El multimillonario australiano-estadounidense, de 91 años, aseguró que algunos de los comentaristas estrella de su cadena Fox News “respaldaron” la falacia de Donald Trump, según una demanda presentada por el fabricante de los dispositivos para el voto electrónico Dominion, que demandó a Fox por difamación.

Sin embargo, Murdoch negó que la cadena conservadora haya impulsado la infundada afirmación de Trump de que había perdido ante el demócrata Joe Biden debido a un fraude generalizado en la votación de 2020. “Fox no. No, Fox no. Pero quizá Lou Dobbs, quizá María (Bartiromo), como comentaristas”, declaró Murdoch bajo juramento el mes pasado en el proceso sobre el asunto.

Agregó que había dudado de los reclamos de Trump, en el documento divulgado el lunes. “En retrospectiva, me hubiera gustado que hubiéramos sido más contundentes en denunciarlo”, declaró Murdoch.

Dominion demandó a Fox News en un tribunal de Delaware en marzo de 2021 reclamando 1.600 millones de dólares por daños. Alega que el gigante de la información difundió las afirmaciones falsas de Trump de que sus máquinas se utilizaron para amañar las elecciones de 2020.

La empresa alega que Fox News empezó a respaldar la narrativa de Trump porque el canal estaba perdiendo audiencia después de que fuera el primer medio televisivo en declarar que Joe Biden había ganado en el estado de Arizona, haciendo una proyección de que el demócrata ganaría la presidencia.

Fox News niega haber difamado. Defiende que se limitó a informar de las alegaciones de Trump, pero no apoyarlas, como contempla la primera enmienda de la Constitución estadounidense que consagra la libertad de expresión. Dominion deberá demostrar que Fox News actuó de mala fe. El caso podría ir a juicio civil si las partes no llegan antes a un acuerdo.

“Cuando Dominion no está tergiversando la ley, tergiversa los hechos”, dijo una portavoz de Fox News. “Dominion escoge cualquier fragmento de audio que puede encontrar en cualquier rincón de la organización Fox, aunque reconoce en su informe […] que la mayoría de esas pruebas son totalmente irrelevantes para los aspectos jurídicos en este caso”, añadió.

Trump repitió sus afirmaciones infundadas en su red social Truth Social y dijo que Fox “parece demasiado asustado y atemorizado para revelar las cantidades masivas de fraude electoral y las irregularidades ya encontradas”. “¿Por qué Rupert Murdoch está tirando a sus presentadores por debajo de la mesa, lo que también resulta estar matando su caso y enfureciendo a sus espectadores, que de nuevo se irán en masa -ya lo están haciendo?”, escribió.

El fabricante de los dispositivos de voto también demandó a los exasesores de Trump Rudy Giuliani y Sidney Powell. Un documento judicial divulgado recientemente demuestra que Murdoch tildó los comentarios de Giuliani y Powell respaldando las alegaciones de Trump de “realmente locos y dañinos”.