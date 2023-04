El escándalo ha sacudido a Estados Unidos en los últimos días y podría ser el más grave que ha afrontado en la última década, y el principal sospechoso es un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts de solo 21 años que deberá comparecer el viernes en el tribunal federal para el Distrito de Massachusetts.

(Vea también: Espionaje de EE. UU. a Rusia, en evidencia con documentos secretos que se filtraron)

El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, compareció brevemente ante las cámaras en el Departamento de Justicia para anunciar el arresto de Teixeira como el fin de la investigación de una semana.

“Hoy el Departamento de Justicia detuvo a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de manera no autorizada de información de material clasificado relativo a la defensa nacional”, declaró.

BREAKING: Attorney General Garland announces the arrest of Jack Teixeira in connection with “an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information.” https://t.co/R5b8Rbjb8I pic.twitter.com/QSDWbLPSS7 — ABC News (@ABC) April 13, 2023

La detención del aviador fue alimentada por una cobertura mediática frenética, y ha sido señalado como el responsable de una importante filtración de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos, los planes que tenía con la OTAN para reforzar la ofensiva ucraniana.

La filtración reveló la inquietud de Estados Unidos sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva de las fuerzas de Kiev contra las tropas rusas, así como preocupaciones sobre las defensas aéreas ucranianas, y señaló que Washington está espiando a aliados como Israel y Corea del Sur.

Esta es una de las filtraciones de información sensible más dañinas para el país desde el divulgación de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional en 2013 por parte de Edward Snowden.

(Vea también: El ‘mercader de la muerte’ le ofrece a Trump irse a Rusia para evitar pena en EE. UU.)

FBI detiene a sospechoso de filtrar documentos de Estados Unidos

Garland explicó que agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde “sin ningún incidente” y que está previsto que comparezca pronto ante un juez de la corte federal de Massachusetts, donde se le leerán los cargos y se le pedirá que se declare culpable o inocente. El arresto se produjo en la residencia donde vive Teixeira en North Dighton.

BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek — ABC News (@ABC) April 13, 2023

Los canales de televisión de EE.UU. mostraron un gran dispositivo policial alrededor de la vivienda con helicópteros sobrevolando los alrededores, decenas de agentes del FBI a pie y varios vehículos policiales.

#EstadosUnidos // Autoridades detuvieron a #JackTeixeira como el principal responsable de la filtración de documentos confidenciales del #Péntago. Teixeira, de 21 años, es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.#PentagonLeaks #PentagonFiles pic.twitter.com/7VpLdYU6Z5 — El Clarín (@SVElClarin) April 13, 2023

Imágenes de la operación en North Dighton, en el estado de Massachusetts (noreste), mostraron al sospechoso, vestido con pantalones cortos rojos y una camiseta, con las manos detrás de la cabeza, retrocediendo lentamente hacia los agentes con ropa de camuflaje y fuertemente armados que lo detuvieron.

Moment US intelligence documents leak suspect Jack Teixeira arrested https://t.co/cNH5dlbeBN pic.twitter.com/sxhqcDWRZ4 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 13, 2023

¿Quién es Jack Teixeira?

La Oficina de la Guardia Nacional de Estados Unidos dijo que Teixeira se alistó en septiembre de 2019 y es un especialista en tecnologías de la información y comunicaciones que alcanzó el rango de aviador de primera clase, el tercero más bajo para el personal de la fuerza aérea alistado.

🇺🇸 | URGENTE: El FBI arrestó al filtrador de documentos clasificados Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea del Ejército de EE. UU. de Massachusetts de 21 años que compartió los materiales en Discord. pic.twitter.com/G2BisB58Bj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2023

Se sabe también que era un aficionado a los videojuegos y el líder del grupo de chat en línea, llamado Thug Shaker Central, donde aparecieron por primera vez los documentos.

El diario The Washington Post conversó con un conocido de Teixeira y contó que el acusado publicó los documentos porque quería impresionar a otros jóvenes con los que jugaba en la plataforma Discord.

El grupo de unos 24 miembros, incluidas personas de Rusia y Ucrania, se unió por su “amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios” y formó un “club solo por invitación en 2020 en Discord”, dijo el Post, que al igual que el Times citó a integrantes de Thug Shaker Central no identificados.

Vea también:

Según el Post, Teixeira accedió a los documentos en la base de la Guardia Nacional donde trabajaba, se los llevó a su casa y los colgó en Discord, popular entre aficionados a los videojuegos.

Primero transcribió el contenido de los documentos clasificados para compartir con el grupo, pero luego comenzó a tomar fotos y les dijo a otros miembros que no las compartieran, informó el periódico.

Lee También

Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram, y acabaron en los últimos días en las portadas de grandes diarios de todo el mundo.

De acuerdo a The Washington Post y a The New York Times, Teixeira ejercía labores de apoyo informático dentro de la división de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

The Washington Post describió a Teixeira como un amante de las armas. De hecho, el grupo en el que compartió los documentos en Discord se formó durante la pandemia cuando jóvenes que compartían los mismos intereses decidieron jugar juntos a los videojuegos, según narró al Post uno de sus integrantes.

Con la ayuda de ese conocido de Teixeira, The Washington Post pudo acceder a un video en el que se ve al joven proferir una serie de insultos raciales y antisemitas para luego apuntar su rifle contra un objetivo y lanzar una tanda de disparos. The New York Times afirma que el acusado tiene 21 años.

De qué acusan a Jack Teixeira

Hasta ahora, no se han hecho públicos los cargos contra el acusado y, según Garland, la investigación todavía está en curso.

Sin embargo, el Pentágono ha dicho que la filtración presenta un riesgo “muy grave” para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el portavoz Pat Ryder la calificó el jueves de “acto criminal deliberado”.

El Departamento de Defensa está “examinando y actualizando las listas de distribución, evaluando cómo y dónde se comparte el material de inteligencia; además del “alcance, escala e impacto” de las filtraciones, dijo Ryder a periodistas.