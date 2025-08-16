Sucedió durante el viernes 15 de agosto, cuando Donald Trump y Vladimir Putin llegaron a Alaska para llevar a cabo una cumbre sobre la guerra en Ucrania. Mientras los dos mandatarios caminaban por una alfombra roja hasta el aviso del evento, por sus cabezas pasó un avión bombardero B-2 Spirit acompañado de cuatro cazas F-35.

Aunque, al parecer, todo hizo parte de un protocolo para recibir al mandatario Rusia, la escena fue escalofriante para muchos, que incluso señalaron que “fue de película”. Y es que estos aviones militares, explicó La Nación, fueron diseñados exclusivamente para la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, por lo que el evento está cargado de simbolismo.

El momento se hizo viral y, en redes sociales, no faltaron los comentarios jocosos, como: “Es Batman”, “¿Qué peli es?” y “Masculinidad frágil”. No obstante, para muchos significó que Trump le estaba mostrando su poderío militar al presidente ruso.

¿Qué pasó en la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin?

Los presidentes se despidieron en Alaska el viernes sin hacer declaraciones sobre un posible plan de paz para Ucrania, aunque emitieron una serie de comentarios comprometidos y de gestos amistosos, indicó AFP. Tampoco se logró un alto el fuego en Ucrania y ahora Donald Trump pide un “acuerdo de paz” para poner fin a tres años y medio de conflicto.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en un mensaje en su red social Truth.

También confirmó que recibiría el lunes a la tarde al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, tal como este había anunciado previamente.

