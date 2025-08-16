Sucedió durante el viernes 15 de agosto, cuando Donald Trump y Vladimir Putin llegaron a Alaska para llevar a cabo una cumbre sobre la guerra en Ucrania. Mientras los dos mandatarios caminaban por una alfombra roja hasta el aviso del evento, por sus cabezas pasó un avión bombardero B-2 Spirit acompañado de cuatro cazas F-35.
Aunque, al parecer, todo hizo parte de un protocolo para recibir al mandatario Rusia, la escena fue escalofriante para muchos, que incluso señalaron que “fue de película”. Y es que estos aviones militares, explicó La Nación, fueron diseñados exclusivamente para la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, por lo que el evento está cargado de simbolismo.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
País sudamericano se volvió aliado de Estados Unidos para combatir migración ilegal Este es el virus por el que a conejos les salen cuernos y tentáculos; dicen si pasa a humanos Alarma por conejos con cuernos y tentáculos en Estados Unidos; imágenes impactantes de virus "Estamos muy preocupados": Marco Rubio habló de lo que le inquieta de Petro y su Gobierno
El momento se hizo viral y, en redes sociales, no faltaron los comentarios jocosos, como: “Es Batman”, “¿Qué peli es?” y “Masculinidad frágil”. No obstante, para muchos significó que Trump le estaba mostrando su poderío militar al presidente ruso.
¿Qué pasó en la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin?
Los presidentes se despidieron en Alaska el viernes sin hacer declaraciones sobre un posible plan de paz para Ucrania, aunque emitieron una serie de comentarios comprometidos y de gestos amistosos, indicó AFP. Tampoco se logró un alto el fuego en Ucrania y ahora Donald Trump pide un “acuerdo de paz” para poner fin a tres años y medio de conflicto.
“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en un mensaje en su red social Truth.
También confirmó que recibiría el lunes a la tarde al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, tal como este había anunciado previamente.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO