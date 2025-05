El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Apple Inc. al advertir públicamente que impondría un arancel del 25 % a los iPhones que no sean fabricados ni ensamblados dentro del territorio estadounidense. Este anunció fue realizado a través de su plataforma Truth Social, donde Trump reiteró su postura de exigir que los dispositivos que se comercializan en el mercado norteamericano sean producidos localmente, y no en países como India u otros destinos donde actualmente está la mayor parte de la cadena de producción de la compañía.

“Hace tiempo que informé a Tim Cook de Apple que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen en el país, no en India ni en ningún otro lugar […] De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25 % a EE. UU.”, escribió Trump en su red social.

(Vea también: Negocios colombianos que están en vilo por aranceles de Donald Trump: hay crudo panorama)

La declaración de Trump tuvo efectos instantáneos en los mercados financieros. Tras las declaraciones, los futuros de acciones estadounidenses cayeron, con los contratos del índice Nasdaq 100 encabezando la baja. Las acciones de Apple llegaron a perder hasta un 4 %, reflejando la preocupación de los inversores frente a la posibilidad de nuevas medidas proteccionistas que podrían afectar gravemente los costos y la distribución global de Apple.

Hasta el momento, Apple no ha emitido respuesta oficial ante la amenaza de Trump ni se ha pronunciado sobre si planea modificar sus esquemas de producción para adaptarse a las posibles restricciones.

La presión de Trump supone un desafío considerable para Apple. La empresa tecnológica ha dependido históricamente de una amplia red de manufactura ubicada en China, donde existen capacidades avanzadas y una fuerza laboral especializada difícil de replicar en Estados Unidos, al menos en el corto plazo. Todos los iPhones vendidos en territorio estadounidense han sido hasta ahora fabricados fuera del país, y el propio Tim Cook, director ejecutivo de Apple, ha reconocido en varias ocasiones la compleja logística y el nivel de especialización que requieren estos procesos.

(Lea también: Radical decisión de Disney contra trabajadores extranjeros en EE. UU.; despidos masivos)

Según Bloomberg, trasladar la producción de iPhones a Estados Unidos sería una tarea monumental para Apple, incluso contando con sus amplios recursos económicos. La falta de mano de obra calificada y la necesidad de desarrollar infraestructura harían que cumplir con la exigencia de Trump fuera un desafío enorme.

Si finalmente Apple decide mantener su producción fuera de Estados Unidos, vendría un golpe al bolsillo de sus usuarios. El precio de los celulares incrementaría para cubrir el aumento en los costos de la fabricación, especialmente en el mercado estadounidense, aunque también se vería la subida en otros países del mundo.

Apple tomó decisión en su producción antes de esta amenaza de Trump

Apple trasladará gran parte de su producción fuera de China, enfocándose en India y Vietnam para abastecer el mercado estadounidense y así evitar los aranceles que puso Trump al gigante asiático. Según el CEO Tim Cook, los iPhones se fabricarán principalmente en India, mientras que productos como iPads, MacBooks, Apple Watch y AirPods se producirán en Vietnam.

(Vea también: Trump anunció plan en EE. UU. que golpearía a miles de colombianos: pondría nuevo impuesto)

Este cambio implica una inversión multimillonaria y requerirá tiempo debido a los altos costos y complejidad de construir nuevas fábricas. Analistas consideran esta decisión “impresionante”, dado que antes Apple sostenía que solo China tenía la capacidad necesaria para fabricar sus dispositivos.

* Pulzo.com se escribe con Z