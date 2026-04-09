La Embajada de Estados Unidos en Bogotá dio a conocer una nueva ofensiva del gobierno de ese país contra los carteles del narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales en Colombia, a las que ahora considera como amenazas terroristas.
Según el pronunciamiento, desde que llegó al poder, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas para enfrentar a estos grupos, señalados de poner en riesgo la seguridad en la región y afectar a millones de ciudadanos.
En ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la designación de carteles y otras redes criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que abre la puerta a herramientas más fuertes para combatirlas.
Desde que asumió el cargo, @POTUS se ha asegurado de que nuestra nación enfrente a la amenaza de los peligrosos carteles y las organizaciones delictivas transnacionales extranjeras que ponen en peligro la vida de quienes viven en nuestra región. Al designar a los cárteles y otras… pic.twitter.com/9prhWeB4uW
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) April 9, 2026
De acuerdo con la Embajada, esta clasificación permitirá reforzar la cooperación con países aliados en América Latina, con el objetivo de desmantelar estructuras ilegales que operan a nivel internacional.
Las organizaciones que aparecen en el comunicado son:
- Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- Clan del Golfo
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc- EP)
- Segunda Marquetalia
- Tren de Aragua
Además, la medida apunta a generar mayor estabilidad en el hemisferio y proteger a la población civil que no está vinculada con estas actividades ilícitas, en medio de un panorama de creciente preocupación por la expansión de estos grupos.
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