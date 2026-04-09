author
Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     Abr 9, 2026 - 6:48 pm

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá dio a conocer una nueva ofensiva del gobierno de ese país contra los carteles del narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales en Colombia, a las que ahora considera como amenazas terroristas.

Según el pronunciamiento, desde que llegó al poder, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas para enfrentar a estos grupos, señalados de poner en riesgo la seguridad en la región y afectar a millones de ciudadanos.

En ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó la designación de carteles y otras redes criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que abre la puerta a herramientas más fuertes para combatirlas.

 

Lee También

De acuerdo con la Embajada, esta clasificación permitirá reforzar la cooperación con países aliados en América Latina, con el objetivo de desmantelar estructuras ilegales que operan a nivel internacional.

Las organizaciones que aparecen en el comunicado son:

  • Ejército de Liberación Nacional (ELN)
  • Clan del Golfo
  • Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc- EP)
  • Segunda Marquetalia
  • Tren de Aragua
Lee También

Además, la medida apunta a generar mayor estabilidad en el hemisferio y proteger a la población civil que no está vinculada con estas actividades ilícitas, en medio de un panorama de creciente preocupación por la expansión de estos grupos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO