“A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero”, así es el simple mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, luego de que pudiera utilizar esa red social lo bloqueara por 12 horas al incitar a la violencia.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021