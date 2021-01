Donald Trump aseguró, en un comunicado difundido por uno de sus asesores —ya que le bloquearon su cuenta de Twitter y Facebook— que aunque no está de acuerdo con los resultados, garantiza una transición ordenada.

“Siempre he dicho que continuaremos nuestra lucha para garantizar que solo se cuenten los votos legales. ¡Aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, solo es el comienzo de nuestra lucha para hacer a Estados Unidos grande de nuevo!”, añadió el presidente saliente, como se puede leer a continuación:

…fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!”

