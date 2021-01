Fueron diferentes legisladores los que denunciaron un intento de “golpe” después de la asonada protagonizada por fanáticos seguidores de Donald Trump, que se enfrentaron a la policía para meterse a la malas en el Congreso e impedir la sesión destinada a certificar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones.

Además, durante toda la jornada de este miércoles, Demings publicó varios trinos en los que lanzó varios mensajes que buscaban defender la democracia.

A mob storming the U.S. Capitol to overturn an election. A coup in progress. A dark day for America.

But this is what they always wanted. Don’t let them deny it.

They will lose. We will not be intimidated. Democracy will win.

— Rep. Val Demings (@RepValDemings) January 6, 2021