Varios edificios de oficinas del Congreso de Estados Unidos fueron evacuados, este miércoles, mientras partidarios del presidente Donald Trump asediaban el Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario, según imágenes que divulgaron periodistas en el lugar.

La policía ordenó al personal abandonar el edificio Cannon y otras oficinas que flanquean el Capitolio después de que Trump pidiera a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre, que tiene lugar esta tarde en una sesión conjunta del Congreso.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021