“No olvidar que a Donald Trump le quedan 16 días con el ‘football’”, escribió Juan Manuel Galán en Twitter, y acompañó el mensaje con una foto de la mano de un militar estadounidense que carga la maleta de cuero de color negro.

El exsenador hizo una breve descripción de ese maletín y dijo que “siempre acompaña” al presidente de EE. UU., a donde quiera que vaya, y aseguró que el ‘football’ le permite “lanzar un ataque nuclear” desde cualquier parte del mundo.

La advertencia de Galán abrió un debate en redes y varias personas le dejaron comentarios en el trino, ya que aunque algunos tuiteros compartieron su idea hubo otros que argumentaron que Trump ha sido el presidente que ayudó a consolidar tratados de paz entre países enemigos, y que “no ha iniciado ninguna guerra” bajo su mandato.

“Nooooo (sic) me dañó el almuerzo….”, comentó, al respecto, el especialista en temas tecnológicos y periodista de Blu Radio José Carlos García, que también fue cuestionado.

“¿Enserio? El presidente que ha venido a traer paz a EUA y tú sales con esto. En 16 días ‘football’ regresa al juego”, le respondió un tuitero, haciendo alusión a que ahora será Joe Biden el presidente que esté a cargo de esa maleta.

El docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad del Externado, Carlos Arias, también opinó del trino de Galán y dijo que hoy, 4 de enero, la discusión importante que hay que dar en Colombia no es sobre el maletín nuclear de Trump, sino del “confinamiento total” que regresa por localidades y de los picos de la pandemia de coronavirus, que “son altísimos” y que todavía no hay una vacuna efectiva.

Del misterioso maletín presidencial muy poco se conoce, pero la foto que publicó Galán es de la mano del teniente comandante de la Armada Keith Davids, cuando lo cargó en abril de 2015, y fue tomada por la agencia AP.

En esa maleta, según un artículo del medio digital estadounidense de noticias financieras Business Insider, hay “elementos ultrasecretos” que le permiten al presidente de EE. UU. “autorizar un ataque nuclear” aun cuando esté lejos de los centros de mando fijos, y enumera cuatro de ellos:

Finalmente, en redes recordaron un trino del presidente Trump, en 2018, cuando advirtió que si el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tenía un supuesto “botón nuclear en su escritorio”, el de él era “mucho más grande y más poderoso”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

