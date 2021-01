Donald Trump, que sigue sin reconocer su caída en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, buscó durante una larga conversación telefónica la ayuda de Brad Raffensperger, para revertir los resultados en Georgia.

“No pasa nada por decir que has vuelto a contar los sufragios”, declaró el mandatario estadounidense, según una grabación de la conversación realizada a escondidas y difundida por The Washington Post.

Exclusive | "I just want to find 11,780 votes": In extraordinary hour-long call, Trump pressures Georgia secretary of state to recalculate the vote in his favor https://t.co/NTT3hTvcrR

— The Washington Post (@washingtonpost) January 3, 2021