En medio de una transmisión televisada, Pence recibió públicamente la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, primera en ser aprobada en Estados Unidos, en un intento de convencer a los ciudadanos sobre su eficacia y seguridad.

Aunque no asistió al evento, Donald Trump, escéptico durante mucho tiempo sobre la gravedad de la pandemia y quien actualmente puede ser inmune al virus luego de haberlo contraído, precisó que espera recibir la vacuna en el momento adecuado.

El presidente electo Joe Biden, entre tanto, anunció esta semana que se vacunará públicamente el próximo lunes para persuadir a los escépticos a que se sumen a esta iniciativa, que ayudaría a controlar la propagación del COVID-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ente que regula la comercialización de fármacos en Estados Unidos, autorizó este viernes el uso de la vacuna contra el coronavirus de la biotecnológica Moderna.

El secretario de Salud y Servicios Humanos del país norteamericano, que es el más afectado con la emergencia sanitaria, aseguró que la próxima semana se distribuirán 5,9 millones de dosis de la vacuna de Moderna y otros 2 millones de la de Pfizer.

We just announced that the FDA has authorized the Moderna COVID-19 Vaccine in the U.S. for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 18 and over. The Moderna COVID-19 Vaccine has not been approved or licensed by the FDA. https://t.co/zyd6dfJr53 pic.twitter.com/oNeB3DXazu

— Moderna (@moderna_tx) December 19, 2020