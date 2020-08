El asesor de seguridad nacional del mandatario estadounindense, Robert O’Brien, dijo durante una rueda de prensa que espera que pueda celebrarse “una ceremonia formal de firma” en la Casa Blanca “en un futuro no muy distante”.

En este trino, Donald Trump celebra el acuerdo entre los países de Medio Oriente, que traerá paz y progreso a la región:

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020