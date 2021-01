green

El toque de queda regirá desde las 6:00 de la tarde, hora local, para frenar la caótica situación que vive Estados Unidos después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en protesta por la derrota electoral del mandatario.

En la tarde de este miércoles miles de manifestantes pro-Trump llegaron al Congreso de Estados Unidos y forzaran a los legisladores a declarar un receso cuando comenzaban el proceso de confirmar a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos.

El toque de queda permanecerá vigente por 12 horas, hasta las 6:00 de la mañana del jueves.

¿Qué pasa en Estados Unidos?

El Congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia la sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden luego de que los partidarios del presidente saliente se enfrentaran con la policía.

⚡️Así están las cosas afuera del Capitolio. Los simpatizantes de Trump cargan contra vallas y estructuras puestas para la toma de posesión el 20 de enero. Trump lleva incitándolos a “luchar” durante semanas.pic.twitter.com/2gvEuFL366 — Ariel Moutsatsos (@arielmou) January 6, 2021

El congresista Jim McGovern declaró “sin objeciones” el receso, golpeando el mazo mientras se escuchaban fuertes gritos y disturbios en las galerías públicas.

Funcionarios del Capitolio declararon un cierre de las instalaciones, y legisladores dijeron en Twitter que se estaban refugiando en sus oficinas, mientras se veía a los manifestantes, algunos de ellos con banderas de Trump, caminando por el edificio.

Además, los congresistas dijeron que la Policía desenfundó armas y usó gas lacrimógeno dentro del Capitolio para proteger a legisladores, como mostraron algunas imágenes de los medios:

The destruction of America 😢 YOU caused this! pic.twitter.com/qzheoouCUz — Suzanne Everett (@2hotrealestate) January 6, 2021

Los edificios del Congreso fueron evacuados por la Policía ante los violentos disturbios, mientras los partidarios de Trump intentaban derribar las vallas de seguridad y acusaban de traición a los agentes que les impedían ingresar al Capitolio.

¿Qué dice Trump de las protestas?

“Por favor apoyen a la Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden”, dijo Trump en Twitter más de una hora después de que manifestantes rompieran el cordón de seguridad.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Sin embargo, muchos ciudadanos respondieron sus mensajes acusándolo de causar los hechos de violencia que ya dejan al menos un herido de bala.

Justamente, más temprano, Trump había criticado al al vicepresidente Mike Pence después de que éste se negara a objetar la certificación del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución”, tuiteó Trump. “¡EEUU exige la verdad!”.

Sus palabras obligaron a Twitter a poner una alerta sobre la verdad del supuesto fraude electoral en Estados Unidos, como se volvió habitual desde los comicios del pasado 3 de noviembre.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Trump hizo esta declaración después de que Pence, desafiando al presidente, dijera en un comunicado que no intervendría para detener la ratificación del triunfo de Biden, un procedimiento constitucional.