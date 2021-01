Así le confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local del Distrito de Columbia de Fox.

Eso, al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Este video replicado en Twitter muestra con más claridad a la mujer. (Imágenes sensibles, se recomienda discreción).

Trump created this and Trump supporters with Foxnews are all responsible . Remember the death in Charlottesville.

Además, se han comenzado a difundir videos en los que policías están apuntando a los manifestantes, aunque aún no está claro quién fue el responsable de los disparos que hirieron a la mujer.

Video of the police shooting the woman inside the United States Capitol in Washington, DC #WeThePeople #DC

Y en otras imágenes se ve el momento en el que la persona herida es atendida a las afueras del Capitolio:

Tanto MSNBC como CNN aseguran que la mujer se encuentra en estado crítico tras haber sido herida de bala en el pecho al inicio de la entrada por la fuerza de los manifestantes en Washington.

One person in critical condition after being shot at the U.S. Capitol; at least 5 people transported to hospital, per D.C. EMS.

One of those transported was a law enforcement officer. Several officers have been treated for pepper spray exposure.

