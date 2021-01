Debido a las protestas, el congreso de Estados Unidos suspendió de emergencia la sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, quien venció a Donald Trump en los comicios del pasado 3 de noviembre.

Pese a que el recinto fue evacuado por las fuerzas de seguridad, uno de los simpatizantes del mandatario estadounidense logró ingresar en medio de las manifestaciones a la recámara del senado y se ubicó en el podio principal.

En una fotografía, divulgada rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el hombre se sentó en la silla del presidente del congreso, mientras gritaba: “¡Trump ganó esa elección!”

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, se vio obligada a declarar el toque de queda en toda la ciudad por la violenta irrupción en el Capitolio. La medida regirá desde las 6:00 de la tarde (hora local).

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021