La tarde llena de disturbios aturdió a los ciudadanos de Washington y, al parecer, tuvieron el mismo efecto en el presentador Jake Tapper que —para muchos internautas— tuvo una salida en falso con la comparación.

Durante el cubrimiento de CNN, que estaba reportando en vivo los desmanes cerca del Capitolio de Estados Unidos, donde una mujer falleció por la violencia de la jornada, Tapper hizo el símil.

Después de que Jake Tapper soltó su frase, algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron su reacción y la catalogaron como desafortunada. Otros, por su parte, lamentaron que la fama de Bogotá, con sus recientes disturbios, haya trascendido fronteras.

The “third world country” “America beacon of the world” narrative is so 2020 no? Ya basta.

No obstante, Juan Manuel Benítez, colega de Tapper, le dijo que, al momento de presentar noticias, “lo puede hacer mejor”.

Just now, @jaketapper on @cnn: “It’s surreal, I feel like I’m talking to a correspondent reporting from, you know, Bogota.” Jake, you can do better than this…

— Juan Manuel Benítez (@JuanMaBenitez) January 6, 2021