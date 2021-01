Aunque fue trasladada de inmediato al hospital, el Departamento de Policía confirmó que la mujer fue declarada muerta luego de recibir un disparo en medio de las protestas que se presentaron este miércoles en el Capitolio de Estados Unidos, indicó el informativo.

La cadena de noticias, de igual manera, aseguró que varios oficiales de policía resultaron heridos durante las manifestaciones. Incluso, puntualizó que un uniformado tuvo que ser trasladado a un centro médico de la ciudad.

Trump created this and Trump supporters with Foxnews are all responsible . Remember the death in Charlottesville. pic.twitter.com/Zw0fCsDhCN

— Rod (@RodThePatriot) January 6, 2021