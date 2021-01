En su primera publicación, Iván Duque expuso que, pese a los desmanes a las afueras del Capitolio, confía en la estabilidad de las instituciones de Estados Unidos.

El presidente dijo que sabe del respeto de Estados Unidos “por la democracia y por el estado de derecho” y aseguró que esos son valores compartidos entre los dos países.

Como su mensaje no le cupo en un trino, en una segunda publicación agregó que Colombia rechaza los actos de violencia de este miércoles, que impidieron certificar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones.

Además, Duque expresó su “solidaridad y apoyo” a los miembros del Congreso estadounidense ante un ataque que, según los propios legisladores norteamericanos, representó un intento de “golpe de Estado”.

We reject the acts of violence seen today during the Electoral College vote counting in the United States Congress and I express my solidarity and support to the honorable members of Congress and to all US institutions.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 6, 2021