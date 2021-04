La reacción se observó en una persona residente en la provincia de Alberta (oeste) que recibió la versión del inmunizante contra el coronavirus desarrollada por el Serum Institute en India, Covishield.

“La persona ha recibido tratamiento y se está recuperando”, añadieron en otro trino.

2/5 The person has received treatment and is recovering. Reports of blood clots with low platelets in people vaccinated with the #AstraZeneca #CovidVaccine remain very rare. The report of this case shows that Canada’s vaccine safety monitoring system works.

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) April 17, 2021