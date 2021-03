green

La decisión la tomaron después de la aparición de coágulos sanguíneos en Noruega, aunque hasta ahora no se ha demostrado una relación de causa y efecto.

La comisión encargada de vacunación en Irlanda contra el coronavirus recomienda esta medida, que ya está en vigor en varios países, en nombre del “principio de precaución”, anunció el jefe médico Ronan Glynn, en un comunicado.

Esto se produce luego de que la agencia noruega de productos de salud informó de “cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en adultos” después de haber recibido la vacuna del laboratorio anglo-sueco.

Noruega, igual que Islandia, Dinamarca o Bulgaria, ya suspendieron el uso de esta vacuna por “precaución” debido a estos temores.

AstraZeneca aseguró el viernes que su vacuna no provoca “ningún riesgo agravado” de coágulos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó también el viernes que “no hay razón para no utilizar” esta vacuna, y que no se ha establecido hasta ahora una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.

Por otro lado, el gigante farmacéutico AstraZeneca anunció este sábado un nuevo retraso en los envíos de sus vacunas contra el coronavirus a la Unión Europea, un nuevo golpe a los esfuerzos para acelerar la vacunación, mientras persisten los temores sanitarios sobre este fármaco, defendido por la OMS.

La compañía alegó problemas de producción y restricciones de exportación para justificar sus retrasos, y explicó que había decidido recurrir a sus centros de producción fuera de la UE para el suministro al bloque, pero “lamentablemente, las restricciones de exportación reducirán las entregas en el primer trimestre” y “probablemente” en el segundo, según un portavoz del grupo.

El laboratorio empezó a distribuir sus vacunas a la UE en febrero, y su objetivo era entregar 100 millones de dosis en el primer semestre de 2021.

La Comisión Europea quiere que antes del fin de verano boreal el 70 % de los europeos esté vacunado.