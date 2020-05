“Derek Chauvin ha sido acusado por la oficina del fiscal del condado de Hennepin de asesinato y homicidio involuntario”, dijo el fiscal del condado, Mike Freeman, a periodistas, y agregó que el primer cargo es asesinato en tercer grado.

Se trata de uno de los 4 agentes que fueron despedidos de la fuerza policial tras conocerse el explosivo video que muestra el arresto el lunes de George Floyd ーpor supuestamente tratar de pagar en una tienda con un billete de 20 dólares falsoー esposado y acostado en la calle con la rodilla de Chauvin sobre su cuello por al menos cinco minutos.

Esas imágenes dispararon furibundas protestas en Mineápolis, donde cientos de tropas fueron desplegadas la madrugada del viernes tras la tercera noche de disturbios.

La brutalidad policial contra la comunidad negra también disparó protestas en otras ciudades de Estados Unidos.

Luego de actos antirracistas realizados desde Nueva York a Phoenix, el presidente Donald Trump criticó a los funcionarios locales, calificó a los manifestantes de “matones” y amenazó con una fuerte represión.

“Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador (de Minnesota) Tim Walz y le dije que el ejército está completamente a su lado. Ante cualquier dificultad asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo”, tuiteó Trump.

Twitter ocultó ese tuit, así como el mismo texto publicado luego en la cuenta de la Casa Blanca, diciendo que violaba la política de la red social contra la apología de la violencia. Sin embargo, Twitter permitió que los usuarios puedan acceder al texto en razón del “interés público”.

El expresidente Barack Obama, el primer negro en llegar a la Casa Blanca, dijo compartir la “angustia” de millones de personas por la muerte de Floyd y que el racismo “no debería ser ‘normal’ en el Estados Unidos de 2020. No puede ser ‘normal’”.

Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca y exvice de Obama, denunció a su vez la “herida abierta” del “racismo institucional” en Estados Unidos y aludió, sin nombrarlo, Donald Trump.

“Ahora no es el momento de alentar la violencia”, dijo. “Necesitamos un liderazgo real, un liderazgo que conduzca al diálogo”.

Durante la noche del jueves al viernes, manifestantes rompieron las barreras policiales y tomaron la comisaría de Mineápolis, de donde eran los cuatro agentes involucrados en la muerte de Floyd. Se produjo un incendio que pronto envolvió la estructura.

La Guardia Nacional del estado de Minnestota anunció que 500 efectivos fueron desplegados la mañana del viernes para restablecer el orden.

“Nuestras tropas están entrenadas para proteger la vida, preservar la propiedad y garantizar el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente”, dijo el general a cargo de la Guardia Nacional de Minnesota, Jon Jensen.

Un equipo de CNN que transmitía las protestas fue arrestado por la policía en un operativo transmitido en vivo, pero fue liberado más tarde. La cadena dijo que el gobernador Walz se había disculpado por lo ocurrido luego de emitir un comunicado condenando el comportamiento de los uniformados.

Las protestas estallaron en varias ciudades de todo el país, incluida Nueva York, donde decenas de manifestantes fueron arrestados; pero también en Phoenix, Memphis y Denver.

Breaking: An apartment building under construction is fully engulfed in flames as riots continue in Minneapolis. Multiple other structures are on fire nearby. There are reports of a power outage in the area. pic.twitter.com/S6EnqB1fyS

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020