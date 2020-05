En la noche del jueves, Trump criticó al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por su falta de liderazgo y permitir las violentas protestas, que terminaron en la quema de la estación de policía, hecho que sacó quicio al presidente estadounidense.

Al ver los numerosos videos en redes sociales de ese hecho, Trump amenazó con enviar a la Guardia Nacional y “hacer el trabajo bien”, refiriéndose a la gestión de Frey, que según él no ha hecho nada para frenar las violentas protestas.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020