El trino siguió a una crítica al alcalde de Minneapolis, al que calificó de “izquierdista radical” y dijo que le faltaba el control sobre la ciudad.

“Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”, escribió Trump en su cuenta personal.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020