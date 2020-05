La alerta de la aplicación se produjo después de que Donald Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el sufragio por correo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos derivaría inevitablemente en unos comicios amañados.

“Esos mensajes contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso electoral y fueron etiquetados para suministrar un contexto adicional sobre el voto por correo”, manifestó este martes el vocero oficial de la plataforma digital.

Los trinos del presidente estadounidense iban dirigidos al estado de California, afirmando sin fundamento que a cualquiera que viva en esa región se le enviarán los boletas, cuando, en realidad, solo irán a los votantes registrados.

Bajo los tuits, la red social publicó un enlace que dice: “Obtenga más información sobre las votaciones por correo”. Al hacer click en la alerta, Twitter se redirige a otra página dentro de la aplicación, en la cual aparece en letras destacadas: “Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral” y se cita a medios como CNN y el Washington Post.

A pesar de que es acusada de ser muy flexible en sus normas con el mandatario, la empresa, con sede en San Francisco, aseguró que los mensajes violaron una política que fue ampliada recientemente.

Donald Trump, por su parte, no se quedó callado y publicó este martes en la noche un par de mensajes en esa misma red social, señalando que esta está interfiriendo en las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en noviembre.

“Twitter es completamente sofocante con la libre expresión. Y yo, como presidente, no permitiré que suceda”, concluyó el mandatario.

….living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020