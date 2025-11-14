Un trágico accidente sacudió el centro de la capital sueca este viernes por la tarde, cuando un autobús chocó violentamente contra una parada de autobús en Valhallavägen, en el barrio de Östermalm.

Las autoridades han confirmado que hay varias personas muertas y heridas, aunque por el momento no han divulgado cifras exactas, recogió BBC.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 p. m., hora local, en plena zona céntrica y concurrida de Estocolmo. Se trata de un autobús de dos pisos, perteneciente a la operadora Transdev, que aparentemente no estaba en servicio al momento del impacto; solo el conductor se encontraba a bordo.

Algunos testigos relataron escenas sobrecogedoras: personas atrapadas bajo la parte baja del vehículo, caos general alrededor de la marquesina y desesperación entre quienes asistían a los heridos, mencionó el mismo medio.

Otras fuentes reportaron que el autobús impactó contra un poste justo delante de la parada. Equipos de emergencia, entre bomberos, policías y ambulancias, llegaron rápidamente al lugar y desplegaron ocho ambulancias, según medios locales.

Aunque la policía no ha ofrecido detalles sobre la identidad, edad o género de las víctimas, ha confirmado que hay muertos y heridos.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, expresó su pesar en redes sociales: “Todavía desconocemos la causa de esto, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familias”.

La policía ha detenido al conductor del autobús y abrió una investigación bajo la figura de “homicidio involuntario grave”, según fuentes oficiales.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police. The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

Por ahora, las autoridades descartan que se trate de un acto deliberado o terrorista.

No se ha definido aún cuál fue la causa del accidente. Entre las hipótesis que se están investigando están una posible falla técnica en el vehículo, un problema médico por parte del conductor o un error de maniobra.

Las investigaciones incluyen análisis del vehículo, revisión de cámaras de seguridad e interrogatorios al conductor.

🚨🇸🇪 TRAGEDIA EN ESTOCOLMO Un autobús arrolló una parada en Valhallavägen, en Östermalm, causando varias muertes, según la policía sueca. El conductor fue arrestado y el caso está siendo investigado como homicidio agravado. Fuente: Reuters pic.twitter.com/l2qd065J8x — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) November 14, 2025

