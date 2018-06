Podría hacerlo inclusive como líder de su grupo; pero como lo importante es clasificar, lo más importante ahora será ganarle a Senegal, independiente de lo que pase entre Japón y Polonia. Cualquier marcador meterá al equipo en segunda ronda.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo H con la victoria de la Tricolor:

So, Group H…

1) #JPN

2) #SEN

3) #COL

4) #POL

Poland are now eliminated from the #WorldCup pic.twitter.com/0cJRRlI3fb

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 24, 2018