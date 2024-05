Los creadores de contenido colombianos están buscando todo el tiempo contenido entretenido y de utilidad para sus seguidores. Camilo Pugliato grabó su idea de contenido pidiendo un domicilio en el trancón y su video se volvió viral.

El ‘influencer’, que hace contenido sobre estilo de vida y temas relacionados, registró cómo pidió un domicilio mientras avanzaba unas cuantas cuadras en medio de un trancón durante plena hora pico en la capital.

‘Tiktoker’ pidió domicilio Rappi en medio del trancón de Bogotá

“Vamos a mostrar lo que realmente es estar en el carro. Estoy en la esquina de la [calle] 97a con [carrera] 9a, necesito llegar a la [calle] 100. Son por ahí 200 metros, son las 6:11 p. m., literalmente estamos en la esquina. Veo la situación tan complicada que me acabo de pedir un domicilio. Yo creo que me alcanza a llegar”, dijo para introducir su video.

El creador de contenido grabó que solo avanzó unos cuantos metros en cuestión de 15 minutos. La situación es reflejo del estrés que puede llegar a causar el tráfico en Bogotá, lo cual impacta en la salud de los conductores.

Luego de varios minutos, Pugliato mostró que el domicilio le alcanzó a llegar antes de que pudiera volver a moverse. “Por lo menos no me muero de hambre”, dijo mientras se comía un paquete de Tostitos.

“Yo creo que si quiera, me podría hasta ver una película. Es que en verdad esto es un parqueadero, ya son las 6:26 y ni siquiera he llegado a la esquina de la décima. Estoy justo en la esquina de la 9a bis. En todo este tiempo he avanzado una cuadrita”, dijo.

Por último, el creador contó con asombro que llegó a penas a la esquina de la [calle] 97a con [carrera] 10 a las 8:38 p. m. de la noche.

El trancón de Bogotá es una situación que muchos consideran parte de las cosas desagradables de la capital. Algunos trayectos pueden demorarse hasta tres horas y esto ha tratado de atenderse con diferentes medidas y propuestas, como la que busca implementar transporte masivo fluvial en el río Bogotá.

