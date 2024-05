Por: El Colombiano

El excandidato presidencial Sergio Fajardo le respondió este martes a quien fuera su fórmula vicepresidencial en 2018, la exalcaldesa Claudia López, quien –en medio de la controversia por su renuncia a la Alianza Verde por supuestos hechos de corrupción en el alto Gobierno–, le enrostró a Fajardo su voto en blanco en los comicios presidenciales de ese entonces.

López, quien dio un paso al costado de su partido reclamando por una supuesta cooptación “de una minoría petrista”, reclamó indirectamente por la decisión de Fajardo de no votar por Gustavo Petro ni por Iván Duque, lo señaló de lavarse las manos en las elecciones de 2018 y su determinación de “irse a ver ballenas”.

“No creo que una segunda vuelta sea para votar en blanco. En una segunda vuelta la Presidencia no puede quedar vacante. Es muy fácil lavarse las manos y decir: ‘yo que soy puro y limpio y nadie es puro como yo’. E irse a ir ballenas. Yo creo que eso no es liderazgo”, alegó la exalcaldesa en diálogo con la emisora La FM.

En respuesta, el también exgobernador de Antioquia aseguró que López “anda desatada hablando por todas partes”. Al tratarla de incoherente, Fajardo sostuvo que en privado ella se refiere a él como “mi príncipe adorado” y lo insta a conversar. Sin embargo, “en público, puñalada por detrás”.

“Es una historia común: (si a Claudia) le sirve, lo utiliza. No le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Y entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, decide hablar de mí. En privado ‘mi príncipe adorado, conversemos’. En público, puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más de que se disfrace. Claudia desatada corroborando lo que todos sabemos”, explicó Fajardo, quien ha sido crítico de Petro. Incluso, el presidente Petro respondió en su cuenta en X diciendo “de acuerdo”.

Según el también exalcalde de Medellín, “con su tono habitual” la exalcaldesa está tratando de tapar todas las incoherencias e inconsistencias “que ha tenido durante muchos años”. En ese sentido, recordó videos en los que Claudia López señala que votó por Petro y en los que hasta se declaraba ilusionada de una “época de cambio”.

“Voté por Petro, creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambio. Carajo, pero al fin ganamos”, decía López. Inclusive, Fajardo retomó las palabras de la exsenadora hoy en los que trata de desligarse de Petro: “La minoría petrista bloqueó el partido para instrumentalizarlo a favor de Gustavo Petro. Eso viene pasando desde el 18, luego creció en el 22. Y ahora se ha hecho francamente insostenible”, dijo López en una entrevista.

Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible! pic.twitter.com/EjHwqOAAJW — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2024

El senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, se refirió a la exalcaldesa como oportunista y, si bien reconoció la crisis que afecta a la colectividad, declaró que lo adecuado es asumir la responsabilidad política e institucional ante los graves hechos de corrupción que salpican a varios congresistas de la Alianza Verde, entre ellos, el presidente del Senado, Iván Name.

“Claudia López y su combo, han dado el primer paso a la creación del partido Oportunista. Le creería la indignación si los congresistas de su tendencia empezando por su esposa renunciaran con ella. Su renuncia es una actuación oportunista para escurrir el bulto y ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de Gustavo Petro por convicción ideológica”, declaró Asprilla.

Le creería la indignación a @ClaudiaLopez si los congresistas de su tendencia empezando por su esposa renunciaran con ella.

Su renuncia es una actuación oportunista para escurrir el bulto y ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de @petrogustavo por convicción ideológica. — Inti Asprilla (@intiasprilla) May 6, 2024

