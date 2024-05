Claudia López fue noticia el pasado lunes 6 de mayo de 2024 por haber renunciado al partido Alianza Verde junto a Antanas Mockus en señal de protesta a los supuestos hechos de corrupción protagonizados por los militantes Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, alta exconsejera de Regiones.

En ese sentido, explicó que su carrera a la Presidencia de la República, a la que está aspirando, la hará de manera independiente y empezó a hacer sonar su nombre con críticas al Gobierno de Gustavo Petro, al que respaldó en un principio y con el que ahora se tira contantes pullas.

Fue así como repudió la gestión del jefe del Pacto Histórico asegurando que el cambio que había prometido no se dio debido al “manoseo asqueroso” que hay desde el poder.

Sin embargo, sus reproches no pararon ahí y agregó que pareciera que el gobernante fuera en una dirección distinta a la que necesita el país.

La exalcadesa manifestó en Blu Radio que Colombia está por encima de lo que diga el mandatario, pues considero que los mensajes de este carecen de peso y que solo buscan ponerlo a él como eje de la opinión pública.

“El presidente nos tiene a punta de cometazos, comentarios grandilocuentes y trinos. No podemos dejar de hablar de los problemas del país por andar comentando cada tuit del presidente todos los días, eso es lo que él busca”, apuntó.

Y subió el tono al indicar que el gobernante mira para otro lado “distrayendo con el tal golpe blando que le están dando” cuando hay graves asuntos en el territorio nacional.

“Mientras los soldados mueren porque no son apoyados, mientras los empresario quiebran porque la economía se cae, mientras las familias no pueden acceder a mejor educación porque no se cumplen las promesas del gobierno…No caigamos en la trampa de andar comentando cada tontería que se le ocurre al presidente todos los días”, enfatizó.

Acá, las palabras de Claudia López (minuto 9:33):

