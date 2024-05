Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Gustavo Petro habló este lunes desde Ciudad Bolívar, Bogotá, donde hizo junto con su gabinete ministerial la primera jornada del año de Gobierno con los Barrios Populares, una iniciativa para darle a conocer a los ciudadanos la agenda del Gobierno y los resultados. Desde esta localidad dijo que ha luchado contra la corrupción y que el establecimiento busca frenar las reformas.

(Lea también: “Los corruptos que se vayan a la derecha o al centro”: director de la UNGRD)

“Bandidos hay en todos los partidos políticos, hay que cuidarse todo el tiempo porque le meten los dedos a uno en la boca y el que menos se espera”, indicó el mandatario, agregando que hay un debate nacional sobre la presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Hemos recuperado la mayor parte del dinero, lo hemos cuidado para que no se lo robaran. Pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas, acusando, y hay unos abogados muy famosos que cogieron el tema, y algunos están extorsionando funcionarios bajo la tesis de que el presidente compró con dinero público a congresistas. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe”, aseguró el jefe de Estado.

🔴 #EnDirecto | El Presidente @PetroGustavo y el gabinete del Gobierno del Cambio están en la localidad de Ciudad Bolívar, para dar inicio a la jornada #GobiernoConLosBarrios de Bogotá. https://t.co/YARxaP1IBa — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 6, 2024

De acuerdo con Petro, tanto el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla estarían buscando evadir sus posibles condenas por los presuntos delitos cometidos, mediante la estrategia de decir que hay funcionarios de alto nivel implicados en pagos con dinero del Gobierno al Congreso.

“Tenemos que estar listos, están usando los corruptos que nosotros mismos sacamos. El que la hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad porque yo he luchado mucho para que vengan con ese cuentico. No nos podemos engañar, lo que está buscando el establecimiento sucio es frenar las reformas, después de que salió tanta gente en las marchas”, puntualizó.

(Vea también: “Cachacos”: el otro artículo que no observa Petro de la Constitución que quiere cambiar)

En el encuentro no estuvieron presentes el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, ni Andrés Idárraga, a quien el presidente le pidió cargo la semana pasada por el escándalo de la UNGRD. Sin embargo, este lunes se conoció que regresaba a la institución.

Lee También

Durante toda la semana, el presidente Gustavo Petro estará en distintas ciudades para realizar su programa de Gobierno con los Barrios Populares. Este martes y miércoles estará en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; el jueves en Pereira y Manizales y el viernes en Buga y Tuluá.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.