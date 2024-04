Por: Noticias 24/7

Sin duda alguna, la Feria del Libro es uno de los eventos de literatura y cultura más importantes de Colombia, incluso de Latinoamérica. Allí, cientos de figuras públicas han pasado tanto como panelistas, invitados o como simples asistentes. Uno de los que no pasó desapercibido fue Sergio Fajardo, a quien un hombre le dejó el característico y despectivo apodo con el que millones de colombianos lo reconocen: tibio.

Asistente no quiso hablar con Sergio Fajardo en la Feria del Libro y lo llamó “tibio”

El excandidato presidencial, que se quemó en las últimas dos contiendas electorales, se encontraba en el evento llevado a cabo en Corferias, pidiendo recomendaciones de libros a diferentes asistentes del lugar. Algunos le dieron nombres de obras como: ‘100 años de soledad’, de García Márquez; ‘Un beso de Dick’, de Fernando Molano; ‘Cartas del diablo a su sobrino’, de C. S. Lewis, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Fajardo (@sergiofajardovalderrama)

No obstante, el particular momento que vivió ‘el tibio’ se lo dio un hombre que no quiso contestar a su pregunta y, por el contrario, le dejó una respuesta grosera:

“Un libro”, le pidió Fajardo al ciudadano, a lo que este le respondió: “No. No hablo con tibios”.

El exalcalde de Medellín solo se limitó a ironizar con la particular declaración de ese ciudadano. “Ah, ¿ese es el libro? Ese es un buen título”, sentenció.

En el video que cuenta con más de 12.000 ‘likes’ fue subido al Instagram de Fajardo, donde hubo comentarios divididos sobre el particular momento. “El mejor libro de todos: ‘No hablo con tibios’”, “la respuesta del primer personaje demuestra su ceguera y nivel intelectual para una simple pregunta. Usted adelante, profesor [Fajardo]”, “soy el señor del inicio”, “la respuesta típica de un alienado que ni es capaz de confrontarse con alguien que piensa diferente”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

